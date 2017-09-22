元太電子貨架標籤 今年成長2至3成

2017-09-22

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）董事長柯富仁表示，隨著新零售市場發酵，電子貨架標籤（Electronic Shelf Label，ESL）占營收比重今年首度攀升至2成以上，在市場逐漸打開後，預期今年ESL出貨將有2-3成的成長，且出貨高峰將落在下半年。

另外，元太今年4月宣布與SONY半導體結盟，雙方共同成立資本額4.2億元的元力電子紙平台，原本元太持股約4成，SONY約19%，有3成新創公司股權，基於長期策略考量，元太日前吃下新創公司的3成股權，加上旗下達意科技持股，元太對元力電子紙平台持股從40%拉到81%。

元太去年本業開始轉盈，毛利率更從3字頭往4字頭邁進，柯富仁說，這是過去2-3年調整營運打下的基礎，元太在電子書之外，積極找尋電子紙應用市場，目前看來ESL趨勢相當明確，元太累計到去年出貨已達1億片，隨著客戶接受度提高，市場也逐漸從前台市場打入後台市場，將來在電子物流市場，也可望有不錯的發展空間，目前ESL佔元太營收已經提高到2成，成為元太電子紙應用中，營收成長最顯著的一項。

出貨高峰落在下半年

除ESL之外，智慧卡、電子筆記本（e-note）的應用成長也相當快速，另外，隨著物聯網的發展，各城市都在發展智慧城市（smart city）應用，元太電子紙技術不斷在找尋新的應用機會，其中，在公車智能站牌上，已經打入新加坡、倫敦以及美國幾個城市，接下來在日本會有很大的成長機會。