手機面板缺口2成 華映喊漲

2017-09-22

〔記者陳梅英／台北報導〕手機面板出貨吃緊，華映（2475）喊漲！華映指出，初估第3季手機面板平均單價（ASP）可望有兩位數成長，隨著18：9全螢幕手機面板陸續出貨，第4季ASP仍有接近5%的成長空間。

中小尺寸面板出貨量在全球數一數二的華映，近來積極調整產品結構，轉向利基市場，去年工控加車載面板占營收比重約20%，今年躍升至35%，華映副總鍾兆其表示，內部目標是3年內利基產品比重提高至5成以上，目前正往目標邁進。

其中在車載市場上，華映今年在Touch Taiwan展推出多項產品，鍾兆其說，過去華映較多出貨在車後（汽車售後服務）市場，現在車前（汽車出廠前）市場比重提高，也改善華映利潤，目前以6吋以上產品為主，出貨量最大的為12.3吋，10.25吋以及12吋也已經開案，主力市場有中國以及日本，華映在全球車載市場市佔率有16-17%，全球排名第三。

在手機面板部分，18：9全螢幕手機面板隨著蘋果iPhone X問世、確定趨勢後，華映目前每天被客戶追著跑，產能供應缺口大約有2成。

鍾兆其說，華映相對應的18：9手機面板已經準備好，原來的5吋將成長至5.34吋以及5.45吋，5.2吋成長至5.72吋，5.5吋成長至5.99吋，預計10月開始陸續交貨。