3大需求搶DRAM Q4價格漲逾1成

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠新款智慧型手機、伺服器端資料中心、PC應用等三大需求湧現，互搶DRAM（動態隨機存取記憶體）貨源，帶動第4季DRAM合約價與現貨價將出現雙漲走勢，業界指出，預估第4季DRAM合約價約漲10%到15%，現貨價則漲逾15%，為今年第2季以來，漲幅最高的一季。
Q2以來漲幅最高的一季
業界指出，蘋果推出iPhone 8新款智慧型手機，三星與非蘋陣營也紛紛推出新款產品，搭載記憶體容量提高，帶動行動式DRAM近期拉貨需求增加；此外，資料中心的伺服器記憶體、PC應用的標準型DRAM需求也趨熱，三大需求湧現，出現互搶DRAM貨源的盛況。
根據DRAMeXchange市場調查，去年第4季DRAM嚴重供不應求，帶動今年第一季的合約價上漲超過30%，各類產品價格均上揚。第2季以伺服器與標準型DRAM需求較強，價格上漲超過10%。第3季因旺季需求與7月華亞科氣體事件，DRAM供貨持續吃緊，漲幅近5%。
三星與SK海力士兩大韓廠在全球DRAM市占率超過7成，美光集團約占2成，因三大廠今年以來，擴增產能有限，手機、資料中心等需求比預期佳，帶動DRAM供給不足，全年價格逐季上漲，業界估第4季DRAM合約價約漲10%到15%，現貨價則漲逾15%。
模組廠強者恆強
記憶體模組廠表示，目前是業界四處搶貨源的階段，各家搶貨各憑本事，也帶動現貨漲幅較大，模組大廠強者恆強，與貨源供應廠關係好的話，有營運競爭的優勢，例如創見（2451）與三星夥伴關係佳，但創見在DRAM營收比較不高，威剛（3260）與SK海力士關係不錯。整體而言，產能與貨源多的廠商，營運可望勝出。