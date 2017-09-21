友達為何不蓋10.5代線或OLED？ 彭双浪：投資1元 營收僅3、4角

2017-09-21

〔記者陳梅英／台北報導〕近年來台灣面板廠經常會被問到要不要投資10.5代線或是OLED，友達（2409）董座彭双浪昨日乾脆一次講清楚，他說，現在不管投資任何新廠，「投資1元營收只有3~4角」，友達不是不投資，但是相較於有些廠商背後是國家力量在支持，友達在資源有限下，必須要「smart investment」。

友達董座的心聲其實凸顯台灣面板業的辛苦，中國、南韓甚至日本都有政府在背後支持，在台灣投資面板幾乎是在跟一個國家打仗，沒有政府當靠山，台灣面板廠只能自立自強，每一分錢都花在刀口上。

彭說，「純粹蓋一座10.5代線以現在狀況（價格）回收是困難的」，至少要逾10年，這跟過去情況完全不同，以前投資6代線大約在折舊年限內就可回收，7代線、8代線看市場狀況，這些年來面板價格降很多，要有多少毛利率才能有獲利？

10.5代的TFT產線都如此，何況是更高投資額的OLED產線。彭双浪說，友達現在要投資一定是客戶已經談好，產能全部賣掉，另外就是現有產能效率提升，過去5年友達每年至少投資100億元做產線升級和效率改善，5年下來投資500億元，創造約600億元營收，透過很小投資把產出做大、效率提升甚至能夠做高附加價值提升，帶來獲利，就是「smart investment」。

相較於友達的謹慎投資，群創（3481）也在積極尋找出路，群創今年重返整機市場，稱今年為整機元年，也是希望擺脫面板業的景氣循環，增加附加價值。同時，群創背後的鴻海集團推動飛鷹計畫，提出8屏1雲加5G，群創也會在其中找尋定位，積極爭取合作，不會缺席。