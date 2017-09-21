手機面板大缺貨 群創6代線擴廠

2017-09-21

〔記者陳梅英／台北報導〕面板景氣持續看旺，友達（2409）、群創（3481）昨日同步表示，電視面板在7月降價後，品牌廠商開始大力促銷，帶動需求轉旺；小尺寸面板尤其是手機面板，在16：9轉換到18：9過程中，機構件出問題，導致出貨進度延後，群創表示，目前看來，手機面板包括A-si及OLED可能都會一路缺到明年，為此，群創將啟動竹南6代線擴廠計畫。

群創副總經理暨行動產品事業群總經理楊弘文表示，因為18：9進度落後，也導致原來16：9的A-Si缺貨，而群創的中小尺寸產能從去年到現在都是全滿，群創計畫將竹南6代線原本生產電視面板產能部分轉做IT面板及中小尺寸面板，並且計畫透過去瓶頸增加1~2成的產能。

另外，也將訂購新設備把既有產線轉換為IPS製程。群創預估目前6代廠10~12萬片的產能當中，將有2~4萬片用於手機面板，預計在明年下半年放量。

友達董事長彭双浪也說，上半年因為18：9品牌廠導入進度落後，現在生產確定後，客戶需求大幅增加，目前友達的18：9將以昆山的6代LTPS產線為主。

群創董事長王志超則指出，明年市場供需狀況，關鍵在平均尺寸增長情況，另外，中國最近傳出新產能開出不順，群創協理暨TV產品事業群總經理洪茂盛說，儘管外界經常以新增產能來評估市場供需，但「面板設計產能」與「實際產能」有落差，且落差還在擴大中，這也顯示明年面板供需不用太悲觀。