郭董信關公 施振榮拜地母

2017-09-21

〔記者卓怡君／台北報導〕科技董座愛拜拜，業界最知名的就是鴻海董事長郭台銘篤信關公，宏碁創辦人施振榮則是拜地母娘娘，正所謂「心誠則靈」，「有拜有保庇」，郭台銘和施振榮在關公和地母娘娘庇祐下，順利度過不少人生關卡。

郭台銘的父親是警察，警察最常拜的就是關公，在父親影響下，郭台銘從小就拜關公，他和關公特別有緣，郭台銘曾說，關聖帝君出生地是中國山西解州，自己則是生於台灣的山西人，他和關公是同鄉，關聖帝君有忠義精神，不貪不取，他告訴大家要多拜關公，拜關公不是迷信，高科技和信仰並不衝突。

2013年山西關公祖廟聖像來台巡遊時，郭台銘二話不說，出錢出力，全程贊助整個活動，費用超過1億人民幣，他不僅親自到山西接駕，並且參與抬轎，當時接駕的飛機就是郭董的私人飛機。

郭台銘虔誠信奉關公，鴻海土城總部有關公駐廠，遇到麻煩事總會請示關老爺，之前和夏普談判時，黃色的關公圍巾絕不離身，與第2任妻子曾馨瑩結婚的日子就選在關公誕辰，他最常拜的就是土城的順聖宮和淡水的武聖宮，前幾年土城順聖宮搬遷，郭台銘在印度籌備設廠無法參與，結果關公半夜託夢，指示一定要參加安座儀式，郭台銘連夜返台。迎完關公，這次郭要迎媽祖，23日將親自坐船到中國湄洲，迎請湄洲媽祖來台遶境。

施振榮在母親施陳秀蓮的影響下，特別相信埔里的地母廟，宏碁創業初期曾發生數百萬美元的IC竊案，一直無法破案，公司差點被銀行抽銀根，後來請示地母，在30天內就破案，施振榮為了方便母親參拜地母，更在桃園龍潭園區內興建一間地母廟，地母可說是施振榮全家的守護神。