東芝記憶體 要嫁「日美韓聯盟」

2017-09-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕東芝（Toshiba）20日召開董事會，拍板決定把旗下最有價值的半導體事業「東芝記憶體公司」賣給美國貝恩資本（Bain）和蘋果、戴爾等組成的「日美韓聯盟」；日本共同社和彭博指出，貝恩等投資人提出收購價達2~2.4兆日圓，並擔保即使東芝半導體合夥人威騰電子（WD）官司尚未化解，雙方都將完成交易、盡快簽約。

收購價達2~2.4兆日圓

東芝記憶體公司出售案拖了3個月，仍回到先前出發點。東芝於6月下旬就選擇貝恩和南韓SK海力士組成的日美韓聯盟，為出售記憶體事業的優先議約對象，不料雙方談判1個多月仍無法達成協議，東芝隨後還轉向和台灣鴻海集團洽談，還在8月底傳出和WD近乎達成協議後、又再破局。

共同社說，東芝昨日董事會上也詳細檢視了WD提交的新收購方案，但因東芝公司內部反對聲浪強烈，未予採納。日經新聞指出，東芝在和貝恩等日美韓聯盟達成協議後，將會中止和WD、台灣鴻海集團的協商。

共同社指出，日美韓聯盟成員有美國4家資訊科技企業參與，包括蘋果、戴爾、記憶體模組廠金士頓、硬碟鉅子希捷科技，而半官方基金日本產業革新機構（INCJ）、日本政策投資銀行（DBJ）在收購時不出資，等到東芝和WD訴訟解決後才接收相關的股份轉讓。

東芝是世界第2大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）生產商，記憶體業務從宣布出售以來，已歹戲拖棚7個月，過程中出現報價修改、競爭收購者改變聯盟夥伴，以及東芝和事業合夥人WD現在仍進行中的法律糾紛。

彭博引述消息來源指出，貝恩承諾即使東芝和WD法律糾爭仍未化解，還是會完成收購交易，屆時涉及WD合夥的東芝記憶體事業（約占不到5%）不會轉移給貝恩，收購價也會跟著調整。

根據彭博，東芝董事會同意的貝恩收購方案為：貝恩、東芝、SK海力士和日本豪雅公司（Hoya）將支付約9600億日圓普通股和可轉換股票，蘋果、戴爾、金士頓、希捷將出資約4400億日圓可轉換優先股和不可轉換優先股，為這項收購而成立的特殊目的實體「Pangea」將獲得約6000億日圓貸款。知情人士指出，貝恩向蘋果尋求約70億美元資金挹注，從先前雙方同意的30億美元大增，不過，蘋果最終會注資多少目前仍不明確；此外，東芝本身也計畫投資3500億日圓。