LGD擬赴中生產OLED 韓設特委會把關

2017-09-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據BusinessKorea報導，為避免技術外流中國，南韓產業通商資源部（簡稱產業部，類似我國經濟部）已籌組一個特別委員會，討論是否允許樂金顯示器（ＬＧＤ）在中國廣州興建有機發光二極體（OLED）面板廠；OLED是南韓重要的技術，若要出口這項技術，須經政府批准，以符合「避免產業技術外洩和保護法」。

南韓產業通商資源部曾與一個包括十四名電子和電氣產業專家的委員會討論ＬＧＤ投資案，但在部長白雲奎（Baek Woon-kyu）提醒上述委員會缺乏顯示器專家後，該部才籌組六人的特別委員會。業內人士指出，籌組特委會的用意，就是要阻擋ＬＧＤ前往中國設廠，過去南韓從未有過先例。

原則上，南韓政府從申請日開始，有四十五天可完成評估過程，而ＬＧＤ是在兩個月前遞出申請。南韓產業通商資源部表示，與過去相比並未特別慢。

業內人士表示，「即使在技術評估過後，還有許多道程序，產業通商資源部雖然了解及時做出投資決定的重要性，卻刻意把此案往後延，似乎與南韓部署薩德飛彈系統後，南韓與中國的政治緊張升高有關。」他說，拖延ＬＧＤ投資案的其他可能因素，包括南韓總統文在寅希望擴大國內生產，以創造就業和帶動區域經濟發展的政策。

除了OLED產業，南韓政府對半導體業者的海外投資也可能採取類似態度，因DRAM和NAND快閃記憶體也是南韓的兩大關鍵技術。