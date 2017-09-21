群聯假帳案 發回續查機率高

2017-09-21

〔記者張文川、錢利忠、吳政峰、卓怡君、蔡彰盛／綜合報導〕群聯電子涉隱匿與海外子公司交易，董事長潘健成等被控成立海外公司虛偽交易作假帳，新竹地檢署上月處分緩起訴，須支付國庫一億一千萬元，引發外界質疑縱放；高檢署昨天已收到新竹地檢署所提的依職權再議案，近期將決定駁回再議或發回竹檢續查。法界認為，竹檢先減刑、再予緩起訴的做法恐不適法，撤銷發回續查的機率相當高。

竹檢的緩起訴處分未交代潘健成一億一千萬元緩起訴金的計算基礎，只見循環交易與美化帳面，未論述資金流向，檢方遭質疑越俎代庖做了法官的工作，以潘健成認罪為由予以減刑，將本刑三年以上的證券交易法財報不實等罪減刑為三年，再予緩起訴，片面變更法定刑，引發檢察界批評用法謬誤。

北部一位資深檢察官表示，群聯案所涉的證交法法條為本刑三年以上重罪，依法不能給予緩起訴，檢察官也不能自行幫被告減刑，竹檢的作法確實「非常罕見」。另有法官認為，是否減刑應是法官的職權，不應是檢察官在偵查階段即決定減刑。

政大法律系教授楊雲驊指出，檢察官的緩起訴標準，必須嚴格遵照法定刑，若本案成為慣例，則以後凡是六年以下之罪都有先減半、再緩起訴的巧門，無疑使檢察官權力過度膨脹。

一位不具名檢察官依實務經驗研判，檢察官為被告先減刑、再緩起訴的做法相當罕見且不適格，恐難說服高檢，發回續查的可能性相當高。

群聯案獲得緩起訴，相較於同樣被控作假帳的博達董事長葉素菲，最高法院認定葉透過操作國內外虛偽、循環交易，侵占公司資產新台幣四．三億餘元，致公司遭受重大損失，重判葉素菲十四年徒刑確定，葉現仍服刑中。

《鏡周刊》昨報導，竹檢輕放科技金童的原因，疑似不少司法官大買群聯股票，一旦潘健成被起訴，不僅拖累股價，進入法院審理之後，買股名單勢必曝光。

竹檢︰層層把關 站得住腳

新竹地檢署主任檢察官林鳳師則表示，檢方調查時並未針對特定買進群聯股票的投資人一筆一筆細查，有媒體報導聲稱有司法官買進大量群聯股票一事，竹檢確實毫無所悉，一般外界投資者的背景，也與本案沒有必要的關聯性；群聯案歷經承辦檢察官、主任檢察官與檢察長等層層把關，在法律上絕對站得住腳。

董座潘健成︰無不法利益

潘健成昨發表聲明，指檢察官依據證據認定相關金流均用於公司營運及業務發展，絕無個人不法利益，而給予緩起訴處分，強調《鏡周刊》報導內容絕非事實、要求更正，否則將依法訴追、絕不寬貸。