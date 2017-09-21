統一投信新基金 廣納各種息收

2017-09-21

記者卓怡君／專題報導

全球成熟國家與新興國家景氣同步復甦，但貨幣政策不同調，美國啟動升息與縮表，新興市場卻有不少國家還在降息。統一全球動態多重資產基金經理人周建邦表示，低通膨背景下，相對看好有降息題材的新興國家，同時，透過題材式的多元投資，跨區域、跨產業，靈活運用適當的投資工具，更能掌握各類資產輪動契機。

近年配息基金需求熱絡，過去配息基金多是以高收益債券為主要息收來源，然而，近兩年債市收益率普遍下滑，想要維持良好收益與低波動度，需在債券之外，增加股票、REITs、ETF等投資工具。統一投信正在募集中的新基金，正是訴求重視「總報酬率」的動態多重資產基金，可望更貼近穩健型投資人需求。

周建邦指出，高股息成長股兼具防禦力與成長潛力，尤其在全球高齡化趨勢下，特別受到退休基金等長線資金擁戴，要找到能提供穩定配息的股票，自由現金流量收益率是很有效的參考指標。

據彭博資訊統計，全球不少知名大型企業多半擁有高自由現金流量收益率，可以達到股利率的2至3倍、甚至更高，形成所謂的「護城河」，反映在企業價值上的意義有三，具財務防護力、有充足資源再作戰、股息成長能成為支撐股價的後盾。

債券方面，看好具有轉機題材的「跨品質債券」與「高成長潛力者」，前者是指介於投資等級與非投資等級，像是老牌科技企業如惠普、希捷等公司；後者是指具潛力年輕企業，例如特斯拉、網飛的債信評等只有B，信評低、收益率高，卻是市場長線看好的新趨勢企業。