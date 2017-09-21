第四次法拍 富邦777三樓流標

2017-09-21

〔記者徐義平／台北報導〕天母指標豪宅「富邦777」3樓其中一戶昨執行第四次拍賣，底價8326萬元，較6月初一拍底價1億4450萬元打了57折，但最終仍因無人投標而流標。法拍業者判斷，因債務人在法拍戶隔壁還有一戶，且與法拍戶打通，投資人不敢出手應與此有關。

根據司法院法拍網，該戶136.48坪（包括平面及機械車位各2個共40.26坪），若以一個平面車位300萬元、一個機械車位150萬元計算，拆算每坪底價不到80萬元。

根據內政部實價網，該豪宅最新實價揭露紀錄為2016年12月，5樓總價1億2500萬元、坪數163.67坪（包括3個平面車位、2個機械車位共56.85坪），拆算每坪105.79萬元；此外，2015年11月3樓2戶實價揭露資訊，總價為1億3050萬元及1億1250萬元，每坪約117.8萬及120.1萬元。

這次法拍底價僅是最近成交行情的72折左右，但仍因無人投標而流標。寬頻房訊表示，目前高總價豪宅買氣未見起色，且價格仍偏向下修正；這次「富邦777」遭法拍戶為毛坯屋狀況，加上當初債務人買下兩戶打通，僅其中一戶遭法拍，未遭法拍戶僅以矽酸鈣板簡易隔間，應是影響投資人出手的最大因素。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常持分、產權不清楚、使用範圍不明確的房屋，對於民眾的吸引力低，這類法拍屋容易流標，並非單純價格因素。