央行理監事會 利率可能連5凍

2017-09-21

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）結束本次聯邦公開市場委員會（FOMC）後約12小時，中央銀行也要舉行第三季理監事會議，外界將聚焦央行總裁彭淮南會後談話，特別是Fed若啟動縮減資產負債表，對台灣等亞洲新興市場影響為何。

美國是全球最大經濟體，央行一向關注其貨幣政策走向，日前即引述美國堪薩斯聯邦準備銀行（Kansas City Fed）研究報告指出，若Fed資產在兩年內縮減6750億美元，效果等同聯邦資金利率調高一碼（0.25個百分點）。

匯銀主管指出，新台幣上半年升幅居主要亞洲貨幣之首，下半年因外資匯出現金股利，升勢明顯趨緩，市場也關心彭淮南如何看待Fed縮表對第四季匯價影響。

明年升息機率較高

至於利率動向，雖然主計總處上調今年經濟成長率至2.11%，但考量產出缺口仍為負，且物價展望溫和，市場普遍預期，央行可望連續5季維持重貼現率為1.375%不變。

行庫主管表示，央行公布的6月理監事會議議事錄摘要，可說是「鴿」聲四起，今年應該沒機會見到重啟升息的決策；不過，若軍公教調薪效果不錯，帶動消費及內需，彌補負的產出缺口並拉抬物價，將大幅提升明年升息的機率。

房市部分，經過先前陸續解除部分房市管制後，央行目前僅維持高價住宅（豪宅）房貸最高6成限制；市場預期，本次鬆綁機率偏低，應會續予規範。