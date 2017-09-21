美聯準會將啟動縮表 76%分析師估12月升息

2017-09-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）將結束為期2天的例行會議，於台灣時間週四凌晨2點公布利率決策，預計將維持利率不變並啟動縮減資產負債表。根據財經媒體CNBC調查，76%的分析師認為Fed將在今年12月升息。

CNBC對42名經濟學家、基金經理人及分析師的調查顯示，所有受訪者皆認為Fed不會在本月升息，76%分析師認為將在今年12月升息，此前認為12月升息的機率約43%至55%；平均而言，多數分析師認為明年將升息2到3次，預估這次升息循環將在2019年第二季結束。

報導指出，對於Fed升息前景的疑慮，主要來自Fed可能即將啟動縮表的行動以及通膨仍低於2%目標；但另一方面，愈來愈多Fed官員開始擔心低利率環境對市場的影響。

縮表對股市影響較大

美國銀行資本管理公司首席經濟分析師Lynn Reaser指出，Fed正面臨通膨兩面截然不同的情況，一方面資產價格竄升太快，但商品及服務價格升得太慢；他說，政策決策者須選定一種路線，然而，目前任何決策都將帶來很大的風險。

至於縮表，68%受訪者認為Fed將從10月開始縮表。報導指出，預估要花4.4年的時間，Fed才能將累積高達4.5兆美元的資產負債表縮減至2.5兆美元左右；縮表普遍被視為將對經濟成長造成輕微負面影響，預料對股市的影響將更大，但整體影響還算溫和。

由於受到兩大颶風侵襲，市場普遍預估今年美國經濟成長將稍微放緩，但明年將加快成長腳步。納若夫經濟顧問公司總裁納若夫（Joel Naroff）指出，風災的影響將掩蓋原先的經濟成長，但Fed官員可能認為整體經濟仍朝正向發展，並按預期推動升息循環及資產負債表正常化。