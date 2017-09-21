仁寶、麗臺擴大生醫投資 結盟日商

2017-09-21

〔記者陳永吉／台北報導〕國內科技業切入生技領域絡繹不絕，鴻海（2317）集團目前表現最為積極，佳世達（2352）集團不僅在中國投資醫院，也大舉投資醫材產業，台達電（2308）也藉由投資環瑞醫（4198）切入醫材產業，而過去較少著墨生醫產業的仁寶（2324），昨天則藉由工研院牽線，與日本松下集團及松下產業科技三方簽訂健康產業合作備忘錄，擴大生醫產業領域的投資。

昨天工研院邀請5家知名日本業者擴大台日合作機會，並同步發佈台日產業合作的2個成功案例，包括促成仁寶集團、日本松下集團及松下產業科技三方簽訂健康產業合作備忘錄、及麗臺（2465）與日本Integrity Healthcare公司策略聯盟，未來將有利於日本業界加強與台灣業者合作進行遠端醫療方面的開發。

此次工研院邀請的公司，包括日本重量級企業Panasonic集團、日本介護食品領導廠商Healthy Food公司、日本在宅醫療與健康管理典範You Home Clinic （祐診所）、日本雲端健康醫療跨境服務平台HealthGrid公司，與發展創新生理感測科技的Triple W公司等5家領導廠商來台媒合。

其中值得注意的亮點是，國內麗臺此次策略聯盟的對象為日本Integrity Healthcare，它屬於Tetsuyu Group集團下的組織，而Tetsuyu則是祐診所的母公司，主要提供居家照護服務、護理轉介服務及健康照護科技方案。未來Integrity Healthcare將採用麗臺銷售的心臟穿戴式裝置及雲端照護方案，結合其自身的遠距醫療及健康照護資訊平台，整合為全方位的心臟遠距照護方案，其中包含O2O（Online To Offline，離線商務模式）的線上到線下服務，並由創辦人武藤醫師在日本進行示範場域的驗證，進一步將此創新照護服務方案複製到大陸及新加坡市場。