陳建仁︰生技是經濟成長新引擎

2017-09-21

〔記者陳永吉、廖雪茹／綜合報導〕益得生技（6461）投資25億元的新廠，昨天舉行落成典禮，副總統陳建仁到場致詞時再次強調，政府推動五加二產業創新計畫，把生技產業當作重要的經濟成長引擎，北、中、南都有生醫聚落，政府希望透過推動生技及健康福祉產業，進一步帶動經濟成長，也帶來更好的醫療照顧服務。

陳建仁表示，政府之前修改「生技新藥產業發展條例」，放寬高風險醫療器材的適用範圍，統計至今年8月底止，已有124家廠商被審定為生技新藥公司，累計通過的生技醫療品項有299項，且已有38項獲上市許可證。而目前共有105家上市櫃生技公司、65家興櫃生技公司，產業蓬勃發展。

陳建仁表示，益得生技專精於治療氣喘等肺部疾病，積極開發新劑型或學名藥，更重要的是，該公司擁有iLEF定量噴霧吸入劑的開發平台技術，具有賦形劑用量低，且給藥均勻，藥物的安定性高等優點，因此製程已取得多國專利，且依循美歐FDA/EMA規範建置新廠，用心令人欽佩。

益得董事長林智暉表示，益得生技自2010年成立，聚焦在高技術門檻吸入劑研發，目前已成功挑戰包括葛蘭素史克、阿斯利康、百靈佳殷格翰、梯瓦等國際大藥廠的技術，未來將躋身美國市場吸入劑供應廠之列。

林智暉表示，益得新廠目前正在試產，預計下個月將為合作夥伴安成藥業（4180）生產去美國做臨床試驗的批次，台灣TFDA預計明年第2季來查廠，美國FDA則預計會在2019年下半年查廠，2020年有機會取得查廠通過，進一步帶動益得產品銷美及業績成長。