群聯攜手交大 打造AI機器人實驗室

2017-09-20

〔記者洪友芳／新竹報導〕人工智慧（Artificial Intelligence）成為產業界顯學，群聯電子（8299）董事長潘健成認為，AI要發展起來需靠半導體帶動，他看好台灣產業的優勢，在全球是領先國家之一，該公司捐助經費與交大設AI機器人共同實驗室，就是要培育業界可用之才，從中也為群聯先搶到人才。

著重培育專才

交大昨舉行「交大電機、群聯電子AI機器人共同實驗室」掛牌典禮，宣告交大電機今後將人工智慧、機器人的研究列為重點發展領域。迎接AI時代來臨，交大配合科技部的政策，由群聯電子捐贈350萬元、電機系撥出110萬元共同攜手打造AI機器人共同實驗室。

潘健成表示，AI應用領域非常廣，但AI要發展起來，需要半導體帶動，因技術上要靠半導體配合，例如處理器（CPU）要運算得夠快與夠強、夠低耗電，記憶體要能大量進行資訊儲存，台灣雖然無法在技術具備開創性，但半導體業在全球擁有領先的優勢地位，他認為，比起中國等國家，台灣已有深厚的基礎，4年40億元的補助金額相對雖不多，但有很好的發展機會，應該要珍惜。

潘健成指出，台灣不像中國要靠挖角與砸大錢補助發展產業，群聯與交大設AI機器人共同實驗室，目的就是培育人才，初期公司會有5、6個工程師加入一起互動學習，透過產學合作，培育業界可用之才，群聯也規劃明年推出第1代搭載深度學習的AI引擎的固態硬碟（SSD）。