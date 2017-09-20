開放市場老跳票 中國歐企受夠了

2017-09-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國共產黨第十九次全國代表大會十月中登場，中國歐盟商會昨發布報告，呼籲中共新領導階層應該履行開放市場承諾，否則將面臨美國及歐盟強力反制；報告中直言，歐企承受累積多年的承諾疲勞（promise fatigue）後，已受夠這類「空頭支票」承諾。

外企一直抱怨在中國面臨不公平競爭環境及不透明監管法規，根據歐盟商會調查，約五十四％的歐企認為，與中國企業相比，他們獲得較不公平的對待；報告指出，目睹近幾年中國允諾的一系列保證從來沒有兌現，中國在很多領域傾向不再開放，甚至選擇性關閉。

中國歐盟商會主席何墨池（Mats Harborn）直言，目前中國在市場准入方面缺乏互惠，這在政治上已變得令人難以忍受，如果這種情況不迅速改變，將面臨越來越大的反彈。

根據統計，今年上半年中企對歐盟投資金額達一○四億美元，但歐企對中國投資金額卻下跌廿三％、僅剩卅七億美元。

外企商業團體警告中國，如果不開放金融服務、醫療保健及物流等主要產業，可能面臨歐洲及美國保護主義反彈風險；因外企在中國主要產業面臨的投資限制，遠大於中企在國外投資的限制。歐盟執委會主席容克近來提出，研擬在歐盟成立審查架構，嚴審具國有企業背景的中資收購歐洲基礎設施、高科技製造業與能源公司，法國、德國及義大利都表示歡迎。