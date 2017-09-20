海外併購屢碰壁 中國官媒︰以挖角突破封鎖

2017-09-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕中資發動海外併購或入股半導體公司，屢遭美國、日本等半導體技術先進國家圍堵；中國官方喉舌「環球時報」報導，要突破這些國家封鎖第一步，就是用高薪及完善的工作環境挖走外國頂尖人才，尤其是半導體產業日益沒落的日本。

「日半導體業是好標的」

美國總統川普日前以國家安全為由，否決有中國官方資金背景的美國私募基金峽谷橋樑資本夥伴（Canyon Bridge Capital Partners）併購美國可編程邏輯晶片大廠萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）。環時指出，美國增加投資障礙，已造成中國半導體業者很難併購美國同業，中國沒有選擇餘地，只能尋求獨立創新。

報導指出，因中國在尋求微晶片、引擎及電池等先進技術研發上的突破，仍須外國頂尖人才協助，而隨著中國經濟崛起，中企已有能力提供外國頂尖人才優渥的薪資及工作環境，這也是對美國封殺中國投資該國半導體企業的「最好回應」。

報導還點名，日本半導體部門日益沒落，可能提供中國業者很好挖角機會，不該放棄機會，應該用優渥薪資，努力挖角美國、南韓、俄羅斯，甚至印度的高科技人才；花在外國頂尖人才上的金錢，相較於中國可能獲得科學和技術進步，顯得是微不足道。

該報導指出，對中國高科技公司提供政府補貼，協助中企挖角外國頂尖人才，這個方法也值得考慮。