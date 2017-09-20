顧立雄赴民進黨智庫 聽取金總建言

2017-09-20

〔記者蘇芳禾、陳梅英、廖千瑩／台北報導〕金管會主委顧立雄昨與兆豐、華南等公股金控人士到民進黨智庫新境界文教基金會開會。顧立雄受訪表示，是由金融總會（台灣金融服務業聯合總會）報告金融產業政策建言，大家做個交流；金管會也強調，主委只是「受邀」與業界交流，絕非外界所言「密會」，也不會在裡面討論政策或做出什麼結論。

顧立雄日前才表示，大同中資案有「進一步的事證」，而兆豐銀行美國分行所涉洗錢案，也會再度檢視，使得昨天這場會議備受矚目；相關與會者都十分低調，不願受訪，其中兆豐銀行董事長張兆順還抱著一本「新洗錢防制法」，才引起注意。

會議地點在民進黨中央黨部八樓的新境界文教基金會，與會者包括兆豐銀行董事長張兆順、華南銀行副董事長林知延、財政部次長蘇建榮及法務部、金管會人員等。與會者手拿資料包括「一○六金融建言白皮書」及「新洗錢防制法法令遵循實務分析」。據了解，白皮書彙整了銀行公會、證券公會等的意見。

顧立雄說，智庫會議是由金融總會報告金融產業政策，並了解學者和業界的相關意見，是一個智庫會議。

金管會主委辦公室也澄清，顧是「受邀」與業界交流，新境界基金會安排的是金融總會副秘書長許銘吉就金融白皮書做建言報告。過去新境界基金會就時常舉辦類似活動，邀請業界與主管機關交流，前金管會主委李瑞倉也曾受邀過，強調並非「密會」。

許銘吉表示，不是去民進黨報告，而是去新境界文教基金會進行溝通說明；主要是針對金融建言白皮書中提出的七大檢討與六大建言逐一說明，並沒有做出具體結論。