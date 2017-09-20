環評卡關 第三接氣站恐移台北港

2017-09-20

中油強調續環評、換新址 雙管齊下

〔記者黃佩君／台北報導〕為大潭電廠供應天然氣的中油「第三天然氣接收站」，原定在桃園觀塘興建，但因當地發現保育類生物致環評卡關；中油代董事長楊偉甫昨表示，繼續環評與替代方案將「雙管齊下」，若環評來不及，未來也有可能移到台北港興建。

大潭電廠為二○二五年天然氣供電主力，中油第三接氣站時程為大潭電廠是否能如期上路關鍵。觀塘因有藻礁，且疑似發現一級保育類生物「柴山多杯孔珊瑚」，在環評小組會議上被要求補件；中油雖於九月初補件，但若十月未能召開環評大會，恐難趕上二○二二年大潭電廠如期供電目標。

中油曾多次表示觀塘是唯一可興建地點，且任何替代方案都將延遲。但昨楊偉甫表示不同態度，強調目前雙管齊下，已在考慮替代地點，這也是中油首次表態「轉彎」。

楊偉甫說，因發現柴山多杯孔珊瑚，昨已進行現勘。目前環評仍繼續進行，但中油也在找替代方案，把過去做過的可行性方案重新檢討，可能移到台北港、林口、台中，預計下週有結果。

根據先前所作場址分析，台北港優勢為可配合當初離岸物流倉儲區填海造地，減少興建成本；但缺點是台北港定位為自由貿易港，商港對天然氣船進出有嚴格安全管制要求，加上輸氣管線需建立海管，又會經過軍事廢彈海拋區，需妥善評估。

楊偉甫說，台北港雖已建港，但若興建接氣站仍須提出環評，會造成時間上壓力，且連動到台電的供電計畫，台電恐也須以其他方案替代，狀況相對複雜，後續仍須協商。