解決缺電 台電拚後年備用率15％

2017-09-20

〔記者黃佩君／台北報導〕「缺電」是「五缺」問題最迫切危機。經濟部昨向行政院長賴清德提出解決報告，台電承諾二○一九年將備用容量率提高到法定的十五％，同時備轉容量率達到十％，今年冬天備轉率也要自四％拉高到六％以上。台電董事長朱文成表示，將積極趕工大潭、通霄、大林等新機組，加上協和、大林五號作為緊急備用機組，規劃明年備用率可達十一．九％、後年達到十五．三％。

朱文成表示，要達到此目標，新設機組包括大潭七號機、通霄新一號機、大林新一及二號機等，必須準時完工；另原訂二○一九年退役的協和一、二號及大林五號機，也將延役並轉為緊急備用機組，不受年累積運轉時數七二○小時限制。

朱文成說，將努力與基隆及高雄市政府溝通，獲允許才會進行；協和機組因採燃油，必須找到硫含量○．三％、污染較少的燃料油，會請中油幫助，而大林五號為天然氣機組，較無限制；延役機組也須進行環差，目前已與環保署積極溝通，儘速申請。

他說，若機組如期完工、加上既有火力機組延役，及民間電廠擴建加入系統、再生能源的太陽光電兩年和風力發電四年計畫如期上路，在滿足上述條件下，明年備用率可達十一．九％，後年起即可達十五．三％，到二○二三年均可保持在十五％，二○二三年後更可達到二十．二％。

調整機組大修 今冬備轉率可逾6％

針對今年冬天因大修密集，原備轉率僅四％到五％，恐發生冬季缺電危機，台電承諾拉高到六％以上。朱文成說，因小於六％就會亮出供電警戒的橘燈，希望透過調整機組大修期程及順序，加上大修時間縮短，調整到比較理想狀況，「不要通通排在一起」，調整過後，明年除一月備轉率較高在八．五％外，其餘月份均在六％到七％之間。