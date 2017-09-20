明年4月前 電價可望不調整

2017-09-20

台電虧損打平 下月電價審議樂觀

〔記者黃佩君／台北報導〕雖然新版電價公式還在法令預告期間，經濟部能源局昨表示，十月底仍計畫召開電價審議委員會。據透露，原傳出台電上半年虧損，電價恐上漲，但因夏月過後虧損打平，且有平穩基金調節，十月委員會應會做出不調整結論，也就是在明年四月前電價不動；但台電因帳上現金不夠，原應將去年超額盈餘繳基金，恐要分期付款支付。

根據新版電價公式，新增「地板」設計，未來電價無論漲跌，幅度均為半年不超過三％、全年不超過六％，以免降幅過大、不利節能；新版公式已於八月中預告，兩個月期間加上行政作業，十月底可如期召開電價審議委員會。

台電今年在四、五月前有不少虧損，但六月夏季電價上路後，收取電費較多，到八月底虧損已縮小到十五億元。

能源局長林全能說，電價會不會調整，得視台電評估報告而定；影響電價的因素很多，燃料成本大約佔五到六成，而國內八成為火力發電，國際原料天然氣、煤、石油的價格較難掌握，須視下半年市場動向而定。

環保署長李應元日前在華府發表演說時表示，台灣電費實在太便宜，不符合環境永續發展。不過，經濟部預估，因台電到九月底夏月電價結束後虧損應可打平，加上平穩基金調節，除非下半年發生國際能源價格大幅上漲，應仍無調漲必要。

台電現金不足 恐分期繳平穩基金

但根據台電「電價平穩補充報表」，去年基金規模為三五六億元，今年三月委員會又決議台電繳納五○一億元進入平穩基金，目前基金規模理應達到八五七億元；據計算，約可支應目前電價上漲近十七％。

林全能說，因今年三月委員會決議時，已過台電財報的編列期間，未來繳交時要思考台電的負擔能力；目前台電手邊現金不足，還需借款來支付，「如果造成很大負擔，可作更彈性討論，如分期等作法」。

林全能表示，雖有平穩基金，但也要更嚴謹思考運用時機，「不是漲就要用」，而可能是連續漲、或高過某一幅度的時候再運用；怎麼用、何時用，都會在下一次電價審議委員會討論。