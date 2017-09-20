整合軟硬體 台灣是VR測試場

2017-09-20

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣在虛擬實境（VR）產值、產量上雖然不及國外，但業者表示，台灣樂於接受新科技及對任何國家都採開放態度，並可以整合軟硬體、推出VR Arcade（虛擬實境遊樂園）下，可說是VR產業最好的測試場。

台灣有虛擬實境製造商宏達電（2498）HTC Vive，在VR Arcade方面有HTC VIVELAND、JoyLand，也有VR影音軟體編輯、播放軟體廠商訊連（5203）等，可說在VR產業面面俱到。

台灣虛擬及擴增實境產業協會秘書長謝京蓓指出，台灣雖然市場小，但根據資料顯示，台灣在Google Play上所創造的營收名列全球前5名，顯示台灣消費者樂於接受新科技，且開放性也很高，也因此，台灣可說是VR產業最好的測試場。

VR Arcade動感平台整體解決方案提供者、懏永銀JPW創辦人暨執行長董俊良則指出，VR Arcade可說是整合VR軟硬體後的呈現，而與JPW合作的JoyLand，除在國內設立據點外，也與日本、中國廠商洽談合作計畫。

宏達電與日商萬代南夢宮繼在日本台場推出實驗性質VR遊樂園後，今年7月更是合力在東京打造佔地1100坪、最大的虛擬實境樂園（VR ZONE）。