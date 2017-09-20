缺貨、價漲又減資 被動元件續看漲

2017-09-20

〔記者張慧雯／台北報導〕減資股價就會漲？法人認為，股本下降有助於提高獲利表現，再加上被動元件今年持續缺貨、價格調漲，獲利本來就會比去年更好，在股本減、獲利增的情況下，今年每股稅後盈餘（EPS）定會較過去表現更好，股價自然水漲船高。

上市櫃公司減資方式包括：庫藏股減資、減資彌補虧損及現金減資等，其中現金減資的好處是將過多的資金退還給股東，有效降低資本額、提高每股獲利能力，更能增加公司淨值、達到美化帳面的效果。

財會人士指出，企業進行「現金減資」主要是因為公司帳上現金部位太多，且後續並無大規模的資本支出，而市場對「現金減資」有兩種解讀，正面解讀為「企業財務健全」，負面解讀則為「企業欠缺成長性、不打算擴充產能或進一步發展」；但無論如何解讀，「現金減資」等同於企業不需要這麼多錢，把錢退還給股東。

法人認為，減資後股價會漲，需要「天時地利」等諸多利多因素配合，今年正值被動元件缺貨、售價調漲，對產業來說已是個大利多，再配合減資、股本下降，今年EPS勢必能寫下新高歷史，股價才會持續飆漲，若是一間不賺錢的企業宣布減資，但營運前景仍然黯淡，股價可能平淡無奇，所以減資絕對不是萬靈丹，投資人千萬別看到企業減資，以為「有錢可拿」就去買，其實，拿回來的都是「本金」、一不小心還可能被套牢！