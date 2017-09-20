走國巨減資老路 華新科、信昌電飆漲

2017-09-20

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠華新科（2492）現金減資，新股昨日起恢復交易，開盤隨即跳空漲停，股價寫下17年來新高，尾盤以82元作收；至於被動元件龍頭廠國巨（2327）股價則以小漲作收，集團市值飆破800億元。

今年被動元件減資潮由國巨發起，緊接著華新科、信昌電（6173）也都宣布減資，由於國巨現金減資後，8月18日以每股168元參考價恢復交易、一路大漲，最高曾來到239元，法人日前就預料，華新科、信昌電開始恢復交易時必會大漲，昨天開盤後雙雙就直奔漲停。

國巨集團市值逾800億

由於被動元件缺貨，今年頻頻漲價，法人預期，下半年通訊、工業、物聯網（IoT）和照明等應用拉貨力道可期，供需吃緊至少看到明年第1季。

外界關心華新科是否跟進國巨調漲價格？華新科表示，將等9月下旬依照市況、匯率、成本狀況決定。法人則認為，針對部分供需吃緊品項漲價的機率很高，加上華新科去年即擴充射頻產品產能，因此對華新科今年整體營運仍然相當看好。

而信昌電近來積極調整營運體質，朝車用、工業及航太等高階產品佈局，且陸續通過AS9100航空品質系統認證及ACQ200車用系統認證，以利基型、特殊規格的被動元件產品為主。

信昌電也認為，由於被動元件市況甚佳，下半年看起來還不錯，今年營收、獲利可望優於去年。