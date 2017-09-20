不跟進緊縮 亞洲各央行與Fed脫鉤

2017-09-20

〔編譯王惠慧／綜合報導〕聯準會（Fed）將舉行為期2天的例行貨幣政策會議，彭博報導，過去亞洲各國央行會隨著聯準會的利率政策採取行動，但有愈來愈多學者及證據指出，亞洲各國央行的利率決策漸漸與聯準會脫鉤。

Fed自2015年底以來逐步提高利率，但亞洲各國央行冷靜看待。彭博報導，即使預期Fed將緊縮政策，一些亞洲國家的央行已做出相反動作，包括印度、越南和印尼央行都在近期降息，泰國也很有機會跟進。

日本銀行（日本央行）則完全不受Fed影響，沒有任何收緊政策的動作；另外，澳洲、南韓及中國的目前基準利率仍保持在歷史低點，在亞洲國家可能只有菲律賓比較接近Fed，因菲律賓披索逆勢走貶，可能在短期升息。

商業智庫牛津經濟（Oxford Economics）指出，這次亞洲各國央行受Fed決策影響程度不同，2004年至2006年，Fed進入升息循環時，亞洲較大型的央行，在Fed開始升息後1年內升息，其餘國家則陸續跟上。而且，4年前，前聯準會主席柏南克當時暗示要減少購債規模，也引發亞洲市場出現「減債恐慌」（Taper Tantrum）。

報導分析，亞洲央行的利率決策逐漸與聯準會脫鉤，可能有兩種原因。首先，由於近來Fed升息的作法較為謹慎，所以亞洲央行並不需要處理市場太大的波動；另外，歐洲對亞洲市場的影響力日漸增加，例如歐洲投資人已成為印尼公債的最大買家。

不過，彭博指出，並非所有亞洲國家都被全球投資人看好，有些市場仍存在風險，例如因金融危機、經濟加快及基礎建設支出，導致進口增加因此累積大量債務，政府過度依賴外國資金，可能會瞬間蒸發，且中國、美國與南韓等大國之間的貿易衝突，也將帶來不確定性；若葉倫宣布縮表（縮減資產負債表）的速度快於預期，亞洲各國將十分頭痛。