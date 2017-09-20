台灣Pay跨平台 推QR Code共通支付

2017-09-20

〔記者吳佳蓉、李靚慧／台北報導〕迎戰國際支付，由財金部會及公股行庫主導的「台灣Pay」，昨推出「QR Code共通支付」功能，邁向「跨手機作業系統、統一規格」的里程碑。金管會副主委鄭貞茂表示，在國際及國內支付業者共同努力下，有信心行動支付金額年底可突破百億元。

目前行動支付分為「NFC感應」及「QR Code」兩大陣營，Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay等國際支付業者皆採用「NFC感應」；台灣Pay、Line Pay、歐付寶、街口支付等業者則採「QR Code」模式。

非安卓系統也可掃碼

財政部次長蘇建榮表示，目前採「QR Code」模式支付業者雖多，但因QR Code碼規格不一，導致使用率難以提升；「台灣Pay」進一步推出共通支付功能，同時新創結合「行動銀行」，讓非Android作業系統的手機，也可以「登入網銀、掃碼支付」的方式使用「台灣Pay」。

台灣行動支付公司表示，未來將有26家金融機構可支援「台灣Pay」，以每家有20~30萬行動銀行使用者推估，約可觸及600萬使用戶數。除消費支付功能外，年底前將可支援各銀行代收學雜費、信用卡費付款。

財政部也表示，最快從今年11月地價稅開始，各廠牌手機皆可使用「台灣Pay」支付繳稅；未來「台灣Pay」也會申請成為電子發票載具，消費同時即可同步儲存發票，獲得中獎通知，小額獎項預估將可直接匯入「台灣Pay」綁定信用卡、金融卡或金融帳戶使用。

鄭貞茂指出，目前國際支付業者綁定卡數都在百萬張以上，隨著「台灣Pay」功能再突破，預估年底前行動支付交易金額，就可由7月底的76.3億元成長至百億以上，國人使用行動支付消費的比重，也可由去年的32%拉高至36%，目標2020年達到52%。財金公司則表示，QR Code規格標準化已正式上線，商家或個人只要向收單銀行金融機構申辦使用「台灣Pay」APP，下載收款APP後，即使是小吃攤商、街頭藝人，只要現場出示自己的QR Code，消費者就可以APP掃描完成付款。