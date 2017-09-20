美河市商辦2.51億售出 4年漲幅超過35％

2017-09-20

〔記者徐義平／台北報導〕相隔4年，引發爭議的小碧潭站捷運聯開案「美河市」，又出現上億商辦交易案。根據內政部實價網，今年6月，該社區商辦大樓的18樓以2.51億元成交，每坪實價約49.79萬元，若以4年前唯一一筆過億商辦實價相較，4年漲幅超過35%。

根據內政部實價網，實價政策上路5年，「美河市」僅出現2筆過億的實價紀錄，第一筆是2013年11月6樓以總價近6.85億元成交，面積約1873.10坪、每坪約36.56萬元。

實價上路5年 僅2筆過億紀錄

相隔4年，第二筆過億實價落在今年6月，對照地籍資料，鷹谷投資控股公司砸下2.51億元買下18樓，約504.99坪（包括6車位，約46.26坪），每坪約49.79萬元，賣方為黃姓自然人。據悉，該公司主要為全球光學防偽廠商，並擁有幾項專利。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，美河市基地面積達2.8萬坪，在新店溪旁興建成16棟建築群，其中A棟全做為商業使用，B棟為當初全案銷售的第二期，1到5樓的低樓層規劃為商場，6到24樓中樓層規劃為一般事務所，25到29樓則為住宅，其餘14棟為住宅使用。

目前市場行情，面河、高樓層每坪成交均價約60萬元，一般樓層每坪約50萬元。至於B棟一般事務所，每坪成交單價42~48萬元。

純辦區租金低 改做住宅恐違法

以目前區域商用市場供需條件分析，新店辦公市場多集中在民權工業區、大坪林站、七張站周邊廠辦、辦公大樓，區域頂級純辦租金每坪不過1000元，廠辦則更低至每坪5、600元，無論價格、功能性，都與本案的一般事務所大不同，未來需要靠不同的產業或個人工作室來支持；若改做住宅，則有適法性、貸款條件等問題，消費者應該特別注意。

此外，該社區歷經北市捷運工程局多次標售，400戶僅累積標出不到10戶，即使轉為出租住宅，因為租金太高，出租率也不高，反而是閒置的空屋較多。