蘋概股漲多 美系外資建議獲利了結

2017-09-19

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone新機上週發表後，蘋果概念股出現一波利多出盡的股價修正，美系外資建議投資人獲利了結今年以來已大漲45%的蘋果概念股，美系外資認為，對於iPhone X的期待已大幅反映在股價上，且因設計改變很小，iPhone換機週期難以延續至明年，降低鴻海（2317）、可成（2474）評等，建議針對鴻海、可成、大立光（3008）進行獲利了結，看好穩懋（3105）、美律（2439）、台郡（6269）因新規格受惠。

調降鴻海、可成評等

美系外資點名鴻海，恐因毛利率不如預期，短線股價有下行風險，預估iPhone X明顯出貨要到明年初之後才看得到，整個iPhone供應鏈高峰應會落在明年第1季，接下來就會快速下滑，針對亞洲科技股操作，建議重新檢視半導體類股，包括聯發科（2454）、瑞薩等。

iPhone新機規格與市場先前猜測幾乎一致，美系外資認為，此次新機訂價調高，iPhone X與iPhone 8出貨表現很難超越市場期待，整體iPhone出貨會略低於預期。

此外，據過去5次蘋果iPhone週期經驗顯示，供應鏈股價通常走在新機發表前3個月平均上漲8%，發表會後較難有表現。美系外資建議針對蘋果概念股獲利了結，並轉進半導體族群，當亞洲科技股因蘋果供應鏈股價出現一波修正，預期台積電（2330）可望脫穎而出。