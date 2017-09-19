駁斥共謀炒股 玉晶光擬告周刊

2017-09-19

〔記者陳梅英、廖千瑩／台北報導〕玉晶光（3406）上週被168周刊披露，有投資人聯名檢舉玉晶光董座陳天慶與凱基投顧名分析師郭明錤共謀炒作，玉晶光第一時間自清表示，公司與董座從未接受郭的拜訪，也不認識郭，並指出將不排除對周刊提告。

凱基證券昨代凱基投顧指出，完全沒有違法情事，至於是否進一步採取法律動作？則沒有作出回應。

凱基證券︰凱基投顧未違法

雖然玉晶光撇清與凱基投顧的關係，不過針對投資人檢舉部分，金管會主委顧立雄表示，已經請證交所以及櫃買中心去了解，若有涉及不法，將移送檢調查辦，至於分析師相關言論是否進一步約束，顧立雄也說將找時間與相關業務部門討論。證期局官員則補充，有關分析師喊進股票是否涉及炒作，目前已有相關規範，將進一步檢視其報告內容。

天王級分析師陸行之在臉書上對這件事發表評論，他表示，通常報告都會經過法遵部門詢問消息來源，未公開資訊大多不能出具報告，「若這次真的有事，該投顧公司法遵部門是第一個要檢討的部門。」

陸行之說，美、英在台灣與全球的投資銀行研究部門，如果能提供這麼仔細與準確的非公開（non public available information）供應鏈與產品資訊，的確非常厲害，但公司內部法遵部門都會詢問資訊來源，只要屬於未公開資訊，大多不能出報告；要是不小心出了報告，客戶在下單買股前也應該會確認是否是未公開資訊。