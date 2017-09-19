日媒示警 台廠依賴蘋果風險高

2017-09-19

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日經新聞報導，受益於蘋果新iPhone上市，台灣19家IT企業8月的營收較去年同期增加4.3%，且為連續第9個月成長。但日經也警告，隨著中國和南韓智慧手機崛起，台灣IT企業面臨過度依賴蘋果的風險。

報導指出，台灣19家IT企業8月合計營收達新台幣8963億元，創今年以來最高水準，且有14家企業營收呈現正成長。蘋果擅長將全球開發的技術和材料用於產品而聞名，其主要的200多家供應商中，台灣就占46家最多。

蘋果9月13日發表3款新iPhone，其中為了紀念iPhone問世10週年，而推出的紀念機種iPhone X，將解鎖方法由指紋改為臉部識別。分析師指出，臉部識別的紅外線鏡頭主要由台灣企業生產。台灣光學鏡頭製造商大立光（3008）的營收成長3.9%。

此外，新iPhone背面的材質從以往的鎂合金改為玻璃，其目的不僅是更新設計，更是為了提高3款新iPhone開始採用的無線充電效率。可成科技（2474）爭取到這個訂單，該公司8月營收成長21.7%。

但日經也警告， 儘管過去10年台灣IT企業因蘋果iPhone熱賣而受惠，卻面臨過度依賴蘋果產品的風險。目前台積電（2330）等以蘋果為主要客戶的9家IT企業，總市值約新台幣9.7兆元，與2010年在全球受到追捧的iPhone 4上市時相比，增加了1倍。

9家蘋概企業市值 佔台股3成

日經指出，台灣股市有近900家上市公司，上述9家的總市值就占整體的30%。此外，台灣股市已漲至27年來歷史新高。

分析師警告，若台灣經濟只靠蘋果，不知道以後會變成怎樣。例如，2015年下半年開始，iPhone的銷售低迷不振，台灣經濟也連續3季出現負成長；此後，對台灣經濟過度依賴蘋果的聲音不斷增加。