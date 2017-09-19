永豐金證內部吹哨 中資買大同不只1戶

2017-09-19

香港子公司員工檢舉 顧立雄︰將查證「進一步事證」

〔記者陳梅英／台北報導〕針對中資違規買大同股票案，金管會主委顧立雄昨表示，因有「進一步事證」，將進行查證，若有結果會再做處置；據了解，金管會是接獲永豐金證券香港子公司員工檢舉，中資違規轉道來台買大同股票，不只透過一個帳戶，也就是不只先前查出的持股四％、約十億元。

約二十到三十億元中資非法透過香港台資券商，大舉買進大同股票，並與市場派結盟爭奪經營權，遭金管會查獲；金管會趕在今年五月十一日大同股東常會前，做出中資不得有投票權的關鍵決定，避免老字號的大同落入中資手中。

金管會先前查獲，中資透過永豐金控旗下公司購買大同股票，持股四％、約十億元，且依「兩岸人民關係條例」，對該中資開罰六十萬元、並停止股東權利，也要求這家中資在六個月內出清持股。因只罰六十萬元，外界認為太輕，金管會已去函陸委會要求提高罰鍰。

據了解，所謂「進一步事證」，是來自永豐金證券香港子公司員工檢舉，指出中資持有大同不只四％。是否都透過永豐金證券香港子公司下單？還是有其他帳戶？除了立委黃國昌先前披露的「上海市龍峰企業集團」外，還有無其他中資？證期局官員表示，目前都還要了解。

顧立雄昨還提到，不管是大同案或永豐金案，相關報告也要再檢視，因有涉及法遵相關問題，必須透過這些個案好好檢視，有無落實洗錢防制通報及防堵義務。