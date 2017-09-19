台灣10年期公債殖利率升至1.005％

2017-09-19

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）本週召開利率決策會議前，受到國際債市偏空的帶動，台灣10年期公債殖利率昨日再度重返1%大關，以1.005%作收，反彈1.05個基點（1基點為0.01個百分點）。

債券交易員表示，美國上週公布表現不錯的通貨膨脹數據，在通膨升溫、可望縮減寬鬆貨幣政策的期待下，成為國內外債券殖利率走高的重要因素；此外，原本外界認為Fed今年很難再次調升利率，但目前市場預測12月升息機率再度突破50%。

Fed本次為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC）結果預計於台灣時間週四凌晨揭曉，除了極可能宣布縮減資產負債表外，投資人亦將關注Fed主席葉倫的發言。

「葉奶奶跟彭老都要開講！」債券交易員說，Fed結束會議後約12小時，中央銀行也要舉行第三季理監事會議，市場普遍預期，連續5季維持重貼現率為1.375%不變機率高，並轉向聚焦央行總裁彭淮南的會後談話。

債券交易員指出，央行上週五受財政部委託，標售250億元10年期指標公債，最高得標利率為1.009%，落在市場預期的區間上緣，同時力守1%整數關卡，凸顯現階段債市較為保守偏空。

債券交易員認為，國際間地緣政治風險的避險情緒降溫，亦給予殖利率一定程度的支撐，而本週相關不確定性釐清前，應該會傾向保守操作。