歐盟嚴審中資收購產業 芬蘭唱反調

2017-09-19

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐盟計畫對中國等外資收購歐洲敏感產業進行嚴格監督，但被芬蘭唱反調，認為此舉可能引發中國、美國、印度等外國報復，最終導致貿易戰爆發。

歐盟執行委員會計畫改善歐盟各國之間的協調方式，並打算讓歐執委在外資收購方面獲得最終話語權，但芬蘭貿易和發展部長米凱寧向英國《金融時報》表示，歐執委的這項計畫帶來的壞處將大於好處，他說：「我明白這是討好法國和德國的一種方式，但與此同時，也可能激怒中國、印度及美國。」

米凱寧指出，歐盟在沒有貿易保護主義者對外國挑釁的情況下，掀起貿易戰的風險就已經很大，暗示若歐盟更進一步採取相關動作，將使相關風險升至更高；歐盟執委會主席容克上週提議設立歐盟框架，以便對外國投資歐洲戰略產業進行更嚴格監督。

容克此舉被外界解讀為針對中國，這項做法能使歐盟與美國等重要貿易夥伴的做法同步，歐盟的重要貿易夥伴都有設立審查外資收購的明確機制，以避免這些外資收購交易，對國家安全造成威脅。

報導指出，歐執委計畫在各國設立聯絡點，以便歐盟各國在發生重大敏感的收購交易時能互相通報，此舉將為歐執委提供一個著力點，讓他們在擔心某件收購案可能傷害歐盟利益時，能有機會施加壓力。

雖然上述提議不包括讓歐執委掌握具約束力的否決權，但芬蘭仍認為此舉過度擴張歐執委的管制範圍。

報導指出，芬蘭料將團結其他國家共同反對歐執委的計畫；米凱寧表示，嚴格來說，這是屬於國家層面的事務，若要增加新的程序，「將對自由貿易和開放經濟政策帶來各種問題，而且根本沒有任何實質幫助」，他認為這種管制的法律基礎太過薄弱，實際上只會出現一個新的官僚機構。