正新次婿家族買房 總價近1.5億破馬公紀錄

2017-09-19

〔記者徐義平／台北報導〕相隔2年多，澎湖再出現億元實價揭露紀錄。6月馬公市新明路上揭露一筆餐廳交易紀錄，總價1億4973萬元，建坪拆算每坪單價近百萬元，不但為實價登錄上路以來該地區最高總價實價揭露紀錄，單價揭露紀錄也是名列前兩高。

對照地籍資料，新接手買家為玖瞬投資，董事長為陳麗榛，董事則各為陳季盈與陳秉豪，據悉，該公司為正新輪胎羅家的次婿、前任總經理陳榮華家族所有，董事長與董事均為陳榮華子女擔任，不過，為何砸下逾億元買馬公市餐廳，其動機令人相當好奇。

根據內政部實價網揭露紀錄，澎湖縣馬公市新明路29號的微笑星球美式餐廳，6月以總價1億4973萬元賣給正新次婿的投資公司，該餐廳為地上2層樓建物，建坪約150.25坪、地坪約272.25坪，若以建坪價格拆算，每坪單價約99.6萬元，若以地坪價格拆算，每坪土地價格約55萬元。

餐廳5年內轉手兩次

當地房產業者指出，微笑星球美式餐廳2012年11月興建完成，經營時間僅幾年，不過，該餐廳因地處去年第一季才開幕的澎湖福朋喜來登飯店後側，距離馬公港也相當近，過往是不少旅客會前往的餐廳，但玖瞬投資買下後便已休業。

陳家加價4500萬買下

該房產業者進一步指出，根據實價網揭露紀錄，其實該餐廳5年內至少經歷過兩次轉手，第一次是2015年3月，由張姓自然人以1億0522萬元買下，沒想到，相隔2年3個月又轉手，增值近4500萬元，增幅高達42.3%。