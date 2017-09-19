國人9月經濟信心轉好 6大指標創26月新高

2017-09-19

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金昨公布9月國民經濟信心調查，結果顯示，9月經濟信心指標全面轉好，其中民眾景氣展望樂觀指數彈升至-5.7，創2015年6月以來新高，另就業展望、薪資上漲預期2大指數也明顯回溫；此次調查共有6大指標創下2年多來的新高。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇昨說，最新景氣燈號雖然仍維持黃藍燈，但在主計總處小幅上修今年經濟成長率至2.11%，出口、外銷訂單也都好轉，且國內、外採購經理人指數全面改善激勵下，9月民眾景氣展望樂觀指數彈升至-5.7，創下2015年6月以來、26個月新高。

值得注意的是，這項調查顯示，民眾就業展望與薪資上漲預期指數也明顯回溫，分別來到-23.7及-0.3的水準，陳欽奇表示，在景氣與就業市場同步帶動下，民眾消費意願持續回升，其中耐久財消費意願躍升至-16.0，大額消費意願更已接近消費樂觀的門檻值，4項指標同為2015年下半年以來的新高。

看好就業與薪資上漲

另蘋果新機效應帶動台灣企業營收動能轉強，基本面與題材面帶動台股指數緩步走高。陳欽奇說，9月民眾股市樂觀指數從前月的-15.4明顯彈升至-12.8，為近3個月新高，民眾的風險偏好上揚至-3.6，創2015年6月以來的高點。

此外，陳欽奇指出，9月經濟信心指標全面轉好，此次調查共有6大指標創下2年多來的新高。國民經濟信心明顯回升，今年經濟成長率2%以上絕對沒問題，且日前行政院長賴清德宣布軍公教帶頭加薪，後續民眾對薪資樂觀預期也會持續改善。