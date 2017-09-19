山林水打造台灣首座沼氣發電廠

2017-09-19

〔記者陳永吉／台北報導〕堆肥發電在台灣將不再是夢想！山林水（8473）子公司禾山林綠能上個月底取得台中市外埔堆肥廠（綠能生態園區）整建營運（ROT）標案，昨天山林水董事長郭淑珍透露，該廠預計明年第3季可以完工營運，將成台灣第一座沼氣發電廠。

山林水表示，目前國內廚餘的再利用，多以養豬、堆肥為主，其餘再利用方式不到1%。但是在每日產生約5,500公噸的廚餘量之中，生廚餘約占8成，熟廚餘約占1成，其他約占1成，僅有熟廚餘是養豬的搶手貨，生廚餘的回收率因為需要更多的處理程序而偏低。不過，生廚餘是很好的再生能源，一噸廚餘發酵產生的甲烷，可以產生100度電力，廚餘當作生質能發電，在先進國家已是成熟技術，是未來發展趨勢。

山林水總經理吳人傑表示，根據專家評估，全台廚餘、畜牧廢水等有機廢棄物加總產生的沼氣發電量，可供20萬家戶一年用電。

山林水取得此ROT案，期間為25年，正式跨足有機事業廢棄物與生物質能發電市場，該案總投資額約6.36億元，將建置生廚餘處理及稻稈處理設備及操作系統，並且透過生廚餘厭氧發電技術、稻稈氣化發電技術，進行綠能發電並售電，估計最高每年可發電3377萬度，貢獻山林水一年營收約5億元。