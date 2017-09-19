登革熱疫苗研發 賴揆力挺

2017-09-19

〔記者陳永吉／台北報導〕2年前台南登革熱疫情，死亡人數超過百人，一度重創當時的市長賴清德民調，昨天台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）主辦「登革熱國際防治論壇」，已經擔任行政院院長的賴清德特別排除行程到場致詞，他強調，「政府將大力支持登革熱疫苗的研發」，他也用行動支持此論壇的遠大目標。

賴清德也分享2年前的台南登革熱經驗，他說，當時有2萬多個病例，這中間9歲以下、55歲以上的占了一半，2萬多個病例，有一半是在家裡、一半是在戶外被感染，但政府的著力點多在戶外，室內要靠民眾自己，而這108個死亡案例，平均年齡是70歲，90%以上病故者至少有一種以上慢性病，50%病故者則有3種以上慢性病，因此從2年前的分析來看，若有疫苗可先行防治，結果將不會是如此。

目前國內研發登革熱疫苗，都是與美國合作開發，除了2016年6月疾管署與美國國家衛生研究院（NIH）簽署合作備忘錄，引進NIH候選疫苗，目前在台灣針對高齡族群進行臨床二期試驗外，產業界則是2016年11月由高端疫苗公司（6547）取得NIH之候選疫苗在台灣、東南亞及中東等區域的市場授權，並規劃在台灣與東南亞展開二、三期臨床試驗，以及商業化量產 準備。

除了力拚本土防疫，也將透過政府新南向政策，建立台灣在東南亞區域的登革熱防疫領導地位。