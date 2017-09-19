進軍越南通路 杜書伍︰南向最好時機點

2017-09-19

〔記者王憶紅／台北報導〕聯強 （2347） 自1999年起，幾乎每隔6年就分別在泰國、印度、印尼成立合資公司，今年則是在越南與最大資通訊整合服務商FPT集團策略聯盟，正式進軍越南通路市場。聯強總裁兼執行長杜書伍說，目前南向可說是最好的時機點，但南向要依據行業的特質，找到好的夥伴，以及尊重在地化。

杜書伍說，第一波南向可說是1990年後，當時許多傳統製造業去租借一塊地，蓋工廠經營，而目前的南向，可說是看好東協的經濟成長、商機，因此連服務業都南向了。

南向要注意哪些事項？南向經驗豐足的杜書伍以越南合作案例指出，聯強2008年就開始接觸越南通路商，總計接觸約5-6家，直到2015年底，才開始跟FPT集團洽談，考量FPT集團有國際視野、理想，以及財力足夠，而對方看上聯強的國際經驗，以及有系統的管理模式，因此雙方互相拜訪4次就談定，且合約只有15頁。

據了解，在FPT集團要求需有5%股權給經營團隊情況下，FPT持股48%，聯強則持股47%，杜書伍說，雙方在談持股時，聯強只要47%，因為通路是在地化的產業，聯強就是要比FPT少1%，為了尊重在地化。

杜書伍說，相較於10年前，目前越南幣貶值近一倍，換言之，目前進入越南市場便宜一倍，再加上越南已經走過打底期，目前是進入越南市場一個好的時機點。