分食台積電訂單 辛耘、弘塑殺紅眼

2017-09-19

〔記者洪友芳／新竹報導〕後段封裝設備廠弘塑（3131）在濕製程設備遭辛耘（3583）搶攻市場，業界傳出辛耘已打進台積電（2330）供應鏈，分食到弘塑訂單，辛耘總經理許明棋低調以對，僅表示在濕製程自有設備已有多家客戶情況下，下半年營運會比上半年好。

弘塑在先進封裝的濕製程，包括單晶圓旋轉蝕刻清洗機等設備深耕多年，受惠台積電、封測雙雄日月光（2311）、矽品（2325）紛紛擴增先進封裝產能需求下，弘塑在相關設備獨占台灣市場，接單也熱絡。

不過，辛耘挾代理設備打下與客戶關係良好的基礎，近兩年也進軍濕製程的自有品牌設備領域，搶食弘塑客戶群，引發弘塑提告，指辛耘12吋單晶圓旋轉蝕刻清洗機侵害該公司的專利，但智財法院上月底判決智財局敗訴，應撤銷弘塑584915號單晶圓旋轉蝕刻清洗機台流體收集裝置專利。

許明棋表示，該公司擁有研發實力，舉證沒有對弘塑侵權，如今智財法院判決公司勝訴且弘塑專利應被撤銷，有助於客戶對辛耘產品的信賴度，目前辛耘在12吋單晶圓旋轉蝕刻清洗機的設備已銷售給客戶，約分食到一半市占率，但不能透露客戶名稱，預期下半年營運會比上半年好。

弘塑總經理石本立則否認遭辛耘搶食訂單，對於訴訟案，他表示會上訴，目前專利被判應撤銷一事，沒影響公司接單與銷售。業界指出，後段濕製程設備以前是國外廠商的天下，弘塑打下市場，辛耘也搶進，打入台積電封裝供應鏈，與弘塑形成「同室操戈」局面。