新品登場 聯強下半年獲利看好

2017-09-19

〔記者王憶紅／台北報導〕聯強 （2347） 總裁兼執行長杜書伍指出，許多新品包括Xbox、品牌手機大廠都是在下半年銷售，因此聯強下半年營收獲利會比上半年好；不過他認為，在整體經濟處於過渡期下，全球景氣可望在2019年後才轉佳。

另外，聯強第2季已經導入AI人工智慧決策系統，杜書伍指出，過去聯強在做全球電腦化時，就有導入簡單的AI，近期則更積極推動AI，第2季已在有30個工廠的中國導入AI系統決策功能。

杜書伍說，AI系統決策功能上線後，不僅提高決策品質，且目前庫存管理改善很多，不過，AI有學習曲線，是漸進式，因此會越來越好。他也預期2-3年後，AI就會對整體產業的人力，出現較明顯的影響。

聯強上半年營收1572.37億元，年減2.39%，每股稅後盈餘1.48元，其中，第2季稅後盈餘13.26億元，年增18%，每股稅後盈餘0.8元，創下2年來單季新高。

不過杜書伍認為，目前整體經濟景氣仍然不是很好，主要是先進國家將低階工作轉到別的國家，因此2008年金融海嘯後，貧富差距甚大，全球激發反全球化，在民粹主義下，許多國家的領袖可說是異軍突起，但因沒有治國經驗能力，因此人心惶惶、市場不穩定，連帶也干擾企業經營。

但就產業面而言，在物聯網IoT發展趨勢下，所有商品都要加裝感測器綁在一起，進而形成大數據，在未來一定有更新的應用下，研發出來的產品、生態圈，勢必會與現在有很大差異，換言之，現在產業正進入轉折期，他預期要到2019年後，全球景氣才會轉好。