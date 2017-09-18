對中放款仍達25％ 學者促查違法貸放

2017-09-18

〔記者王孟倫／台北報導〕國內金控對中國放款雖較去年同期減少，但比重仍高達二十五％。學者警告，我金融機構對中國大量放款，不僅不符合風險管理，且對中放款過去常發生誤踩中企地雷，甚至還發生從台灣搬錢到中國投資的「三寶超貸案」，呼籲新任金管會主委展現魄力，清查是否有其它違法貸放案件。

成功大學法律系教授許忠信指出，對中放款比重過高會衍生兩大問題，分別是「風險集中度」與「授信品質管控」。

他分析，我國整體金融機構對中國放款高達六千多億元，這一點也不符合風險控管，過度集中在單一國家，且兩岸關係變化難測，卻押這麼多錢在中國，實在沒有道理；許忠信提醒，中國不是健全金融體系、企業財報也不透明，台灣竟把四分之一的放款集中在中國，近期雖有減少趨勢，但減幅仍太小。

查有無類似三寶超貸案

其次是「授信品質問題」。許忠信直言，這六千多億元對中國放款，難道沒有其它的「三寶超貸案」嗎？中國畢竟不是歐美日先進國家，公司治理還不上軌道，金管會在執行金融檢查時，必須對中國放款這部分，好好檢視授信品質，「不要等到出事了，再來收爛攤子」。

三寶超貸案是永豐金控的海外租賃孫公司GC，涉及違法超貸給沒有財報、無營運的三寶海外紙上公司J&R，資金用於興建中國上海一七八八大樓；本案已遭金管會重罰一千萬元，前永豐金董事長何壽川也因三寶案，遭到檢調起訴。

許忠信認為，從兆豐案到永豐案，讓外界對於金管會監理有很大疑慮，剛上任的金管會主委顧立雄，與金融圈沒有淵源，應該展現改革決心、積極除弊，好好清查是否尚有違規授信案件，並做好事前防範把關，才能讓外界耳目一新、符合社會期待。