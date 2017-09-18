我金控上半年海外放款 中國減、南向增

2017-09-18

澳洲放款218億 金額增最多

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，我國金控集團今年上半年對海外放款，在各國當中，以中國較去年同期減少金額最多、達新台幣六二五億元；至於「新南向」國家，包括澳洲、新加坡、越南與印度等，放款金額較去年同期明顯增加，增加最多是澳洲的二一八億元。 我國金控集團共有十六家，旗下子公司包括銀行、保險、證券、投信及租賃等；金控從事海外放款的事業單位，以銀行為最大宗，其次為租賃公司。根據金管會統計，到今年六月底為止，金控集團對海外放款餘額達二兆七○五一億元，年增二四六億元；金控海外放款的前八大國家地區（不含開曼群島），依序為中國、香港、美國、新加坡、澳洲、越南、印度及印尼。

排名第一的中國，放款金額達六七六五億元，較去年同期減少達六二五億元，位居海外各國之冠。金管會官員分析，因金控集團對中國放款金額遠高於其它國家，增減金額會比較多；至於減少原因？主要是中國近期調整經濟結構、市場波動較大，使得銀行強化對中國授信審核。

國銀主管指出，新政府是在去年五二○上台，去年上半年絕大部分時間尚未政黨輪替，因此比較基期較高；銀行或租賃的放款對象以中國台商佔最大比重，當兩岸關係低迷，台商投資就會觀望縮手，向銀行融資借款需求，自然相對減少；另很多台商是透過香港轉投資中國，金控上半年海外放款居第二的香港，也較去年同期微減九億元。

排名第三是美國的三二五八億元，減少一九八億元；至於排名第四到第八名，都是政府力推的「新南向」國家，放款金額都較去年上半年增加；其中對澳洲放款增加最多，達二一八億元，越南與印尼也有明顯成長。越南去年排名第八，今年提升為第六名；印尼也由去年第九名、成長至今年第八名；原本第八名是日本，今年被擠到第九名。

新南向國家 仍有成長空間

國銀主管指出，新南向十六個國家當中，澳洲與新加坡是先進經濟體，金融制度與公司治理健全，我國金融機構從事放款比較能放心；至於其它東協國家，主要配合當地台商放款，由於基期仍低，未來還有很大成長空間，但也必須留意授信品質，以避免遭倒帳而損失。