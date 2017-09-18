星期專訪》財長許虞哲談稅改︰中低所得民眾 享62％減稅利益

2017-09-18

記者鄭琪芳、吳佳蓉／專訪

財政部公布所得稅制改革方案，定調「全民稅改」。財政部長許虞哲說明，這次稅改減輕薪資所得者及中低所得者負擔，加上軍公教加薪，民眾可支配所得增加，可望提振消費；若從減稅利益分配來看，一般民眾享有減稅利益占六十二％、高所得者占三十八％，中低所得者獲益較大、減稅幅度較大，絕對不是「劫貧濟富」。

許虞哲指出，雖然營所稅調高三％，但未分配盈餘稅率減半，若全部保留盈餘，總稅負反而下降；且營所稅調高至二十％後，仍低於OECD及亞洲國家平均稅率二十四．三％及二十一．四％。他說，不能只看營所稅調高，減的部分也要算，營所稅調高搭配綜所稅調降及股利課稅新制，主要投資人股利總稅負由四十九．六八％降至四十．八％，有助於提升投資意願。

綜所稅最高稅率降5％ 有利留才攬才

問：這次稅改的考量重點為何？預期達到什麼成效？

答：第一是要減輕薪資所得者跟中低所得者稅負。綜所稅標準扣除額由九萬提高到十一萬，薪資所得及身心障礙特別扣除額由十二．八萬提高到十八萬，超過五四二萬戶受益。

第二是調降中小型及新創企業稅負。獨資合夥的營利事業盈餘不課營所稅，直接歸課資本主或合夥人綜所稅，約二十七萬家受惠；此外，未分配盈餘加徵營所稅十％降為五％，對中小企業跟新創企業很重要，大企業籌資容易，但中小企業跟新創企業好不容易賺一點錢，想要保留盈餘擴充，減半課徵有助轉型升級。

第三是提高國際競爭力及留才攬才。綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％，有人說調降五％而已，但很多人因為五％就不想來了；營所稅稅率由十七％提高至二十％，但未分配盈餘稅率降為五％，若全部保留盈餘，反而總稅負從原本二十五．三％降至二十四％。

廢除兩稅合一設算扣抵 符國際趨勢

第四是建立符合國際稅制的股利課稅新制。根據中研院研究，兩稅合一帶動投資效果不明顯，廢除兩稅合一設算扣抵制，符合國際趨勢，也大幅簡化稅政。原本股利所得百分之百扣抵，每年稅收損失近千億元；現在減半扣抵，每年稅損也有五百多億元；取消設算扣抵後，估計收回五三二億元，但不是放在國庫，而是回饋給他們。

另外，我們調高外資股利扣繳率到二十一％，主要為了衡平內外資股利稅負，很多人變成假外資跑出去，當內資降、外資升，稅負差距由十六％縮減至三、四％，假外資的誘因一定會減少。

有人質疑現在內外資稅負差距沒那麼大，因為外資回母國還是要繳稅，這是沒有錯的，但很多國家股利都有優惠，部分免稅或分離課稅，因為資金隨時在移動，「人有兩條腿，資金有四條腿」，所以外資稅負不能以母國的公司所得稅來套用。

問：外界對稅改方案有不同解讀，包括「濟富不劫貧」、「劫貧濟富」等，也有人認為「濟貧濟富」、但對富人較有利？

答：這次稅改共調整十二項，五項加稅一二五三億元、七項減稅一三一二億或一三二二億元。以乙案為例，小股東適用稅率二十％以下減稅三百億元、扣除額調高減稅二五五億元、獨資合夥減稅六十一億元，合計中低所得者減稅六一六億元、占總減稅利益九九四億元（不含未分配盈餘減稅三二八億元）六十二％；高所得者適用乙案分離課稅減稅二九九億元、綜所稅稅率調降減稅七十九億元，合計高所得者減稅三七八億元、占三十八％。

高所得者本來繳稅就比較多，減稅的絕對金額也一定多，但減稅幅度是低所得者比較大，有些人本來要繳稅變成不用繳稅，感受不一樣；但對有錢人來說，十八萬只是零頭。從減稅利益分配來看，中低所得者獲益較大，絕對不是「劫貧濟富」。

不能只看營所稅增 減少的稅負也要算

問：工商界對於營所稅調高三％反彈不小，對保留盈餘稅負未取消也有不滿，未來如何取得企業界支持？

答：這次稅改是全面性、整體性的，要從營利事業階段及個人股東階段整體來看。對工商企業而言，所得不是只有公司端，還有股東個人端，修正後，參與經營或主要投資人股利所得兩階段總稅負由四十九．六八％降為四十．一六％或四十．八％，他們沒有考慮到這個，只想到營所稅增加三％，減的部分沒有算。

另外，未分配盈餘減半課徵 ，若企業保留盈餘不分配，總稅負由二十五．三％降至二十四％，約五十四萬家企業受惠。而且，沒有一家公司會全部保留盈餘，除非家族公司，否則多多少少要分配，上市櫃公司一定會分配，分配就是股東獲益。

有些人說兩稅合一拿掉了，未分配盈餘加徵十％也要拿掉，兩者是沒有關聯的，因為未分配盈餘加徵規定在兩稅合一實施前就有。兩稅合一實施後，當時營所稅跟綜所稅稅率差距是十五％，現在是二十八％，這次稅改將差距縮小至二十％，但公司還是有藉保留盈餘不分配為高所得股東規避綜所稅等誘因，因此還是要維持未分配盈餘加徵規定。

營所稅調高至二十％後，相較OECD國家平均二十四．三％、亞洲國家二十一．四％，仍具國際競爭力；雖然比新加坡、香港高，但我們整體租稅負擔率還是較低，只有十三％。我們跟企業的溝通會不斷進行，說明稅改對企業的影響及獲得利益，爭取支持，會多聽聽各界的意見。

問：新閣揆對於稅改方案是否有所指示？目前跟立法院溝通情況如何？

答：修正草案一定要經過行政院會，院會之前還要審查，審查前還有便當會，這段期間各界的聲音我們一定會反映給行政院參考，我相信院長不會現在馬上有指示，因為預告期還沒到，從九月六日到十月五日，要提院會或送立法院一定是十月六日以後，不能預告期間就決策，這樣就失去了預告的意義。

這次針對股利課稅新制提出甲、乙兩案，未來行政院送到立法院只有一案。現在大部分傾向哪一案？應該是乙案，因為中低股利者不僅不用繳稅，還可退稅。

我們已經拜會一些黨團跟立委，委員對於稅改大方向基本上都是支持，像扣除額提高就有共識，但有些人認為還不夠，也有人認為營所稅可以再提高，未分配盈餘稅率應該少降；委員有一些意見，等修正草案送到立法院，可能就會有提案。

軍公教加薪 所需財源180億已到位

問：財政部估計稅改方案稅收損失不到七十億元，但軍公教也要加薪，財政狀況能夠負擔嗎？未來如何避免朝野競相加碼減稅？

答：軍公教加薪財源來自證交稅增加七十億及撙節支出一一○億，中央政府所需財源一八○億已經有了，財政狀況可以負擔。有些委員說稅收超徵，但不能這樣看，因為是預算編得低，過去十年有四年短徵、六年超徵，如果超徵要減稅，那短徵是不是要加稅？當然不可能。因此，要看稅收有沒有成長，不能只跟預算數比較。

現在出口好轉，問題是消費不足，透過加薪及減稅，民眾可支配所得增加，消費應該會增加，明年就有幫助。

各部會相關法案送到立法院都不可能照案通過，微調很正常，大幅調整一定要找財源，相信委員會考慮。稅損的問題也有委員很關心，不會為了減輕稅負就減稅大放送，現在立委都很理性，會兼顧財政狀況，如果稅損太大就要發債，成為下一代的負擔，很多委員都不贊成。

配合綠能、空污防制 將推相關減免

問：未來是否還有其他稅改方案？還有哪些稅制需要調整？

答：我們會配合綠能及空污防制政策提供貨物稅跟關稅減免，包括專供太陽光電模組用的玻璃免徵貨物稅五年；柴油大貨車換購新車貨物稅減徵五萬元；專供生產太陽能光電模組的接線盒、矽膠、封裝材料或玻璃免徵關稅；延長電動汽車免徵牌照稅期限及增訂電動機車免徵牌照稅四年等。

另外，針對大法官七四五號解釋，薪資所得可以核實減除必要費用，將參考其他國家的規定，一定要跟執行職務必要相關，且雇主沒有負擔，還要經過稽徵機關審核。財政部會調查勞動市場狀況，包括受雇者職業上必要花費及負擔等，預計明年上半年提出修正草案。不過，跟執行業務有關且雇主又沒有負擔的應該很少，加上薪扣額要提高到十八萬元，未來採核實扣除的應該很少。