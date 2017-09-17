國有地都更》分回房地難去化 國產署盼修法解套

2017-09-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕配合國有地參與都更案政策，近幾年財政部國有財產署陸續分回大量都更房地，目前持有近二百戶，經管所需人力、經費已難負擔，預計未來三至五年還有九十五案、七百戶將分回。國產署說，希望「都更條例」儘快完成修法，成立專責「公法人」處理，並放寬各機關可自行參與都更，為現狀解套。

現行「都更條例」規定，都更範圍若劃入國有地，國有地就得參與。據統計，自二○○七年至今年八月底，國有地參與都更達一四一九案，扣除胎死腹中的案件，現有七八二件進行中；目前已完工分回則有十案、一七六戶。

不過，國產署官員表示，已分回的一七六戶，僅十一戶可做為社會住宅，廿六戶標脫，剩一百多戶仍得靠標售去化。然而，以指標案件「千荷田」為例，二○一四年釋出以來，歷經八次標售才脫手十五戶（共卅二戶），去化並非易事。

官員指出，近年雖已陸續修法，將參與都更分回房地分流做為辦公廳舍、社會住宅，但受到房型、周遭住戶、主管機關需求等限制，成效有限；預估未來三至五年還有九十五案、七百戶將分回，另有六百多案處於都更前期階段，後續去化壓力沉重。

官員表示，希望「都更條例」儘快完成修法，由內政部成立都市更新中心及專業公法人組織，未來都更分回案件可委由公法人標售、活化；此外，「都更條例」也擬放寬各主管機關名下公用土地可直接參與都更，不須交回國產署辦理，希望雙管齊下解決問題。