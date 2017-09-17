卡在北市府？國產署2公辦都更案牛步

2017-09-17

中山長春段都更案拖5年沒下文 北市府：進一步了解

〔記者吳佳蓉、黃建豪／台北報導〕由財政部國有財產署主導的台北市中山長春段及南港玉成段公辦都更案，自二○一二及二○一三年就啟動，至今連最初的劃定都市更新範圍及公開徵選實施者等程序都卡關。據悉，國產署公辦都更案進展牛步，與台北市政府的態度有關。

對此，台北市都市更新處長方定安表示，北市要推動的都更案件很多，同樣是中山區長春段三小段就不只一件，因為沒有明確地號，不清楚所指案件為何；但北市府絕不會刻意阻撓都更，對於案件卡關情況，會做進一步了解。

目前國產署主導的公辦都更案有兩件，都位於北市。其中，南港區玉成段都更案，鄰近陸軍後勤指揮部、昆陽公園，國有地占比逾九成、面積約一○六四．二坪，初步規劃做為經濟部辦公廳舍之用；另外，中山區長春段三小段，鄰近南京東路，國有地占比約六成、面積五○二．八坪。

中山長春段都更案本來就屬北市都更劃定範圍，公開徵選實施者後便可開始進行，但受限「都更條例」第九條規定，須由北市府委託國產署後才能動作；因此，國產署二○一二年八月行文北市府提出要求，但拖了五年仍沒有下文。

市場人士推測，北市府態度謹慎，可能與近年文林苑、永春都更案等爭議有關，使得北市府對於涉及整合私地主及公權力在都更案中的角色越趨敏感；而且，若是由北市府委託國產署進行，都更實施者責任主要落在北市府，可能也是影響北市府態度的因素之一。

至於南港玉成段都更案，則是二○一三年向內政部申請補助，委託顧問公司展開都更地區劃定前置作業，二○一五年向北市府提出申請，但隔年十月就碰上北市府新頒布「劃定更新地區標準作業程序（ＳＯＰ）」，加上區域內有五十年以上建物，須進行文資鑑定等插曲，直到今年中才能繼續進行。

據指出，現在北市府對都更案回饋條件，如釋出可建築地或公共設施等，還有一些意見，表示要再另訂回饋規則，新規定出爐前，案子只好繼續延。

國產署長曾國基表示，都更審查程序複雜，法令規範多，加上多採委員制，審查本來就耗時；而且，北市都更案量相當多，光國有地參與的都更案就達七百多案，處理速度一定稍慢；尤其南港玉成段都更案，涉及南港土地重劃，事關北市府對南港地區的整體規劃，因此須從長計議。