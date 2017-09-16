一例一休爭議 經長：四方向掌握產業需求

2017-09-16

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院長賴清德親自上陣化解「一例一休」爭議，最快十月底將擬訂方案。對於一例一休修法，經濟部長沈榮津昨表示，過去已在「維護勞工權益，但也給產業界彈性」的前提下，與勞動部多次聽取產業界意見，目前大方向已掌握產業需求，會在傾聽民意代表意見後，做綜合整體考量。

最快十月底擬訂方案

沈榮津表示，一例一休修法已針對大方向掌握產業需求，包括「加班工時是否再放寬」、「加班工時總量管制是否以半年或一季為單位」、「休假日工時的計算」、「加班費用計算」等，已與勞動部合作多次聽取產業界意見。

目前工商團體也提出一例一休修法版本，下週送交立法院及行政部門，包括「每月加班採六個月三百小時總量管制、單月不超過六十個小時」、「休假日加班工時核實計算」等，與經濟部提出的大方向相同。

不過，工商團體也另外提出，「特休假休假與否採勞資協商，不強迫當年休完或換工資」、「休息日加班費上市公司以平日二．五倍、中小企業以二倍計算（商總版本只願接受二倍薪資）」以及「工資高於前一年度平均薪資不受出勤紀錄限制」等。

沈榮津表示，包括工商團體提出的休息日加班費上限等，未來仍要做整體考量，因產業的特性都不一樣，站在國家的立場，應根據整體情況再做斟酌考量。