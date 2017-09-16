「一例一休」怎麼修？ 工總商總版本鬧雙胞

2017-09-16

六大團體已協商獲共識

〔記者羅倩宜／台北報導〕「一例一休」怎麼修，工商團體版本鬧雙胞。工商團體版的勞基法修正草案進入最後確認階段，尚未正式對外公布；但商總昨晚突然自行公布版本，且與六大工商團體的協商版本不同，主要是商總認為休息日加班費讓步太多，只願接受二倍薪資，且每月加班工時要求增至五十四小時，採六個月總量管制，也高於工總版本。

包括工總、商總、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電電公會等六大工商團體，上週由理事長出席討論勞基法修正版本，傳出已達成共識，只待各公會簽署。這份由工總負責協調統合的版本尚未對外公布，但內容已流出。

工總版本的修正重點有六，包括：休息日加班費改為上市公司二．五倍、中小企業二倍；每月加班工時則由四十六小時放寬至六個月三百小時總量管制，單月不得超過六十小時。

商總昨晚突自行公布版本

不過，商總昨晚公布的版本，僅願接受休息日加班費二倍，每月加班工時上限則要求從四十六小時提高至五十四小時，也採六個月總量管制，等於半年內最多可加班三二四小時，較工總版本多出二十四小時。

另外，更換班次的休息時間，工總版本建議由原訂「至少休息十一小時」改為「經勞資協商可加減三小時」；商總也不同意，只願接受「更換班次應給予『適當休息時間』」。

商總：需求不同 工總：尊重

工商團體版本鬧雙胞，工總表示，對商總版本「尊重並樂觀其成」。商總理事長賴正鎰則說，推出自己的版本也很無奈，因為商總旗下有一百四十多個公會，經過一年多的協商已達成共識，「就是休息日加班費二倍，每月加班工時上限五十四小時，如果同意工總版本，我會被旗下會員罵慘，都來跟我抗議」。

賴正鎰指出，工總的版本主要是針對製造業，製造業每一家的問題都差不多；但商總是各行各業都有，需求大不相同，「服務業有我們自己的困難，因此不得不提出商總版」。

一位不具名的公會理事長表示，工商協進會、中小企總、工業區廠商聯合總會及電電公會均已同意工總版本，「商總走自己的路，應是基於旗下會員的壓力」，但還是要務實考量在立法院過關的可能性，適度讓步。