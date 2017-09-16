中國封殺 比特幣概念股慘跌

2017-09-16

〔編譯楊芙宜、記者洪友芳／綜合報導〕中國十九大（第十九次全國代表大會）權力交接前夕，「金融維穩」升級，比特幣等虛擬貨幣交易平台被各地監管機構勒令於九月底停止所有交易。繼中國最大交易平台「比特幣中國」前晚公告後，深圳微比特（ViaBTC）、北京「雲幣網」也公告關閉及停止交易時間。週五晚間「火幣網」、「OKCoin」相繼發布公告，將通知用戶於十月卅一日前停止所有虛擬貨幣兌人民幣交易業務。

受此衝擊，比特幣本週已重挫逾廿％；比特幣挖礦用繪圖卡製造商PC Partner Group在香港股價月初以來暴跌廿七％，連結區塊鏈技術的軟體商深圳贏時勝、北京高偉達股價也下跌逾五％。台灣比特幣概念股也慘跌，包括主機板廠華擎、映泰、IC設計創意、世芯-KY等，昨日股價均下修，其中華擎與創意相繼跌停，創意以一八○元作收，較八月的二二六元高價下跌約兩成。

北京監管機構「互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室」昨約談轄內數位貨幣交易平台，勒令各交易所十五日十八點前制定詳細清理方案、廿四點前須公告關停，明確宣布停止交易時間，即起並停止接受註冊。

中國互聯網金融協會資深官員李禮輝表示，「政府需要採取一切行動來避免系統性風險」，比特幣等數位貨幣的「無政府」狀態已帶來風險，相關交易和融資等活動須在中國人民銀行監督下依法進行。