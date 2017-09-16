NAFTA重談 美擬增5年落日條款

2017-09-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週四表示，美國正準備推動在北美自由貿易協定（NAFTA）中增加五年「落日條款」，建立起定期、系統性重新檢視NAFTA的機制。另外，美國總統川普首訪亞洲，可能重構「重視亞洲」戰略。

羅斯表示，他與美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）皆已同意需要在NAFTA加入落日條款，並將推動建立這項機制，這代表NAFTA將在五年後自動結束，除非經過系統性重新評估；但目前不確定加拿大及墨西哥是否同意該條款。

美、加、墨三國將在本月廿三日至廿七日，於加拿大渥太華召開NAFTA重新談判的第三輪會談。羅斯指出，建立落日條款的原因，是一九九四年NAFTA生效時對美國的出口及就業增長「過度樂觀」，實際上美國沒有達到當時的預期。

路透報導，加拿大和墨西哥駐美國大使對這項提議持反對意見，認為一旦建立起落日條款，將增加NAFTA很大的不確定性，使得公司無所適從，影響公司的長期規劃；加拿大駐美大使麥諾頓（David MacNaughton）認為，不只加、墨兩國，很多美國人也將反對。

川普擬強化重視亞洲路線

川普週四表示，將於十一月訪問亞洲國家，前往中國、日本及南韓，也可能會參加在越南舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。《日經新聞》報導，川普將正式啟動亞洲各國的協調工作，可能打算重新強化歐巴馬前政府的「重視亞洲」路線。